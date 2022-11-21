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    The Times: Великобритания продолжает закупки российской нефти, несмотря на сведения властей об отсутствии поставок

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    Закупки российской нефти продолжают британские импортеры, несмотря на сведения властей об отсутствии поставок. Об этом 20 ноября сообщает газета The Times.

    Как пишет издание, импорт нефти квалифицировался как европейский — нефть перегружалась с одного судна на другое в Греции, Германии, Нидерландах и в других странах.

    В Великобританию поступило с марта российской нефти на £778 миллионов. Также за это время в страну прибыло 39 танкеров с энергоносителем из РФ на сумму свыше £200 миллионов. В июне и июле поставки оценивают в £80 миллионов.

    В официальной отчетности говорится, что Лондон не покупал нефть у России.

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