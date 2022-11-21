The Times: Великобритания продолжает закупки российской нефти, несмотря на сведения властей об отсутствии поставок

Закупки российской нефти продолжают британские импортеры, несмотря на сведения властей об отсутствии поставок. Об этом 20 ноября сообщает газета The Times.

Как пишет издание, импорт нефти квалифицировался как европейский — нефть перегружалась с одного судна на другое в Греции, Германии, Нидерландах и в других странах.

В Великобританию поступило с марта российской нефти на £778 миллионов. Также за это время в страну прибыло 39 танкеров с энергоносителем из РФ на сумму свыше £200 миллионов. В июне и июле поставки оценивают в £80 миллионов.