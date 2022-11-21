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    Япония хочет помочь странам, которые не поддерживают осуждение России

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    Власти Японии приняли решение оказать безвозмездную помощь 19 странам, занимающим противоположную Токио позицию в отношении России. Это официальная правительственная помощь в целях развития, она оказывается по линии МИД, передаёт 21 ноября РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

    Общая сумма помощи составит 91 млн долл., из них Лаосу планируется выделить 20 млн долл., Вьетнаму — 12 млн долл., Ирану — 11 млн долл.

    По данным МИД страны, решение принято «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи». Японский минфин возражает, предлагая пересмотреть выделение этих средств и использовать их «стратегически» с целью повышения влияния страны.

    Япония стала одной из самых активных стран по принятию санкций против Москвы. Рестрикции, принятые Токио с начала событий на Украине, теперь распространяются на 903 человек из России, на 280 российских компаний и организаций, 11 банков.

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