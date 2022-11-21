Супермен глазами Набокова, новая Улицкая, мир магов и другие книжные новинки ярмарки Non/fiction

Фото: фрагмент обложки/издательство Corpus Поделиться Поделиться





С 1 по 5 декабря в Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction, которая в литературном сообществе традиционно воспринимается как главное событие года. К Non/fiction готовят самые громкие новинки, на ярмарку привозят ожидаемых гостей, а деньги на книги начинают откладывать едва ли не с января. «Фонтанка» узнала, какие издания выйдут в начале декабря и попадут на прилавки московского Гостиного двора — а вскоре разойдутся и по книжным Петербурга.



Владимир Набоков «Поэмы 1918–1947. Жалобная песнь Супермена». Corpus, 12+

Издательство Corpus продолжает работать с наследием Набокова и начинает издавать его поэзию. В пятнадцатый том собрания сочинений вошли тексты, написанные в Европе и Америке в 1918–1947 годах. Некоторые из них публикуются впервые. Особый интерес представляет недавняя находка исследователей творчества писателя, «Жалобная песнь Супермена», — набоковская интерпретация образа героя американских комиксов. Могли ли мы представить Набокова и Супермена под одной обложкой? А они оказались.



Фото: издательство Corpus Поделиться Поделиться





Людмила Улицкая «Мое настоящее имя». Редакция Елены Шубиной, 18+

В новой книге Улицкая продолжает работать с темой памяти — самой актуальной темой для писателей старшего поколения. Она уже обращалась к ней в «Лестнице Якова», «О теле души», «Священном мусоре», а теперь раскрывает и на материале личной биографии, не боясь самых интимных подробностей. При этом нельзя сказать, что «Мое настоящее имя» в полной мере автобиографично: наряду с мемуарными очерками и дневниковыми размышлениями сюда вошли и рассказы с полностью придуманными сюжетами, и поэзия.



Фото: издательство Редакция Елены Шубиной Поделиться Поделиться





Александр Пелевин «Гори огнем». Городец, 18+

В новой повести лауреат «Национального бестселлера» Александр Пелевин, как и в своем предыдущем романе «Покров-17», вновь обращается к истории. Это — как всегда у Пелевина — увлекательное, даже «киношное», повествование, где смешиваются городские пейзажи военного Берлина, болота Волховского фронта и страшные видения из пограничной зоны. В центре сюжета — история офицера власовской армии, человека, который решил стать предателем, и вопрос предопределенности человеческого выбора. Задолго до начала Non/fiction внимание к «Гори огнем» привлекло решение оргкомитета не проводить презентацию повести — как предположил сам автор, из-за его политической позиции. Позже мероприятие все же вернули в программу: Александр Пелевин представит свою книгу 1 декабря в 13:00.



Фото: издательство Городец Поделиться Поделиться





Энн Тайлер «Рыжик на обочине». Фантом Пресс, 16+

Живой классик американской литературы и лауреат Пулитцеровской премии, Энн Тайлер всегда была увлечена идеей того, как семья создает человека и сколь сильны человеческие связи. Герой ее новой книги «Рыжик на обочине» Майка Мортимер рос в большой семье, а в результате решил жить один. Но все меняется, когда ему начинает мерещиться странный рыжий пацан. А потом странный рыжий пацан говорит, что он сын Майки. И спокойная размеренная жизнь героя заканчивается. Ему придется научиться смотреть на все иначе.



Фото: издательство Фантом Пресс Поделиться Поделиться





Дэвид Скотт Хэй «Фонтан». No Age, 18+

Музей современного искусства в Чикаго организует выставку «Быть художником», на которой может появиться художественный объект, созданный кем угодно, вплоть до случайного прохожего. Так в музей попадают два великих произведения искусства — во всяком случае, такими их считают все. Первое сделал десятилетний ребенок, второе — старушка. За происходящим наблюдает арт-критик, который хочет рассказать об экспонатах и прославиться. Только выясняется, что и мальчик, и пожилая дама испили волшебной воды из музейного фонтана, и именно поэтому созданные ими вещи столь привлекательны. И тогда к фонтану выстраивается очередь…



Фото: издательство No Age Поделиться Поделиться





Михаил Визель «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России». Редакция Елены Шубиной, 18+

Переводчик, журналист, литературный критик и автор книги о Болдинской осени Пушкина, Михаил Визель когда-то пообещал Антону Носику написать его биографию. «Ну, если это кому-то будет интересно, пиши», — сказал Носик. В результате жизнь одного из создателей Рунета превратилась не просто в плутовской роман, но описала ту часть российской истории, которая связана не столько с политикой и экономикой, а с виртуальной реальностью. «Создатель» рассказывает о появлении интернет-журналистики, о зарождении стартапов, о развитии блогов и социальных медиа — в общем, это действительно хроника девяностых и нулевых и очередная попытка объяснить, что же это было.



Фото: издательство Редакция Елены Шубиной Поделиться Поделиться





Стивен Пинкер «Рациональность. Что это, почему ее не хватает и чем она важна». Альпина нон-фикшн, 16+

Стивен Пинкер — автор книг «Лучшее в нас» и «Просвещение продолжается», нейропсихолог и лингвист и, кажется, главный оптимист этой планеты. Пинкер убежден, что разум, наука и гуманизм активно работают над тем, чтобы насилия в мире стало так мало, как никогда раньше. И хотя в нынешнем году его доводы то и дело хочется поставить под сомнение, Пинкер продолжает через книги заряжать всех читателей своей энергией. Он объясняет, почему вера в экстрасенсов и предрассудки не означает, что люди глупы. Он призывает уделить внимание логике и критическому анализу — и тогда, конечно, наступит какой-то другой, дивный новый мир.



Фото: издательство Альпина нон-фикшн Поделиться Поделиться





Гэри Нанн «Битва с экстрасенсами. Как устроен мир ясновидящих, тарологов и медиумов». Individuum, 18+

Один из примеров того, как рациональное мышление и критическая теория помогают созидать и избегать обмана, — книга австралийского журналиста Гэри Нанна о паранормальном бизнесе. Сам Нанн решил изучить эту сферу после того, как к ясновидящим обратилась его убитая горем сестра, пытающаяся пережить семейную травму. Он общался с интуитами и теми, чью судьбу они изменили. Он подошел к теме со всем скепсисом, который у него был, — и смог сделать из расследования увлекательный сюжет, который заставит читателя то и дело трепетать и говорить «не верю». Впрочем, очаровать миром магов эта книга тоже может.



Фото: издательство Individuum Поделиться Поделиться





«Литературная матрица. Россия глазами иностранцев». «Лимбус Пресс», 16+

«Особенное внимание было обращено на поиск благоприятных свидетельств о России и русских, однако такие свидетельства оказались в подавляющем меньшинстве», — честно отмечает в предисловии составитель книги филолог Дамир Соловьев. До конца жизни он собирал свидетельства иностранцев о славянах и русских и о России, и эти тексты охватывают диапазон с VI века до конца XVIII века. Выводы могли бы быть неутешительными, если бы не сам этот почти пятисотстраничный труд, одним фактом своего существования способный опровергнуть любые заявления о лености или бесконечном пьянстве жителей России.



Фото: издательство «Лимбус Пресс» Поделиться Поделиться





Сабин Мельхиор-Бонне «Оборотная сторона любви. История расставаний». НЛО, 18+

Французский историк Сабин Мельхиор-Бонне написала книгу о том, как менялись представления людей о любви от Средневековья до наших дней, — и как эти представления оказываются связаны с понятиями свободы, чести и достоинства. За всю историю человечества любовь была и героической, и вызывала слезы, а разрыв в свое время становился исключительно мужской прерогативой. Но все меняется — и Сабин Мельхиор-Бонне демонстрирует это на примере историй Пушкина и Гончаровой, принца Чарльза и принцессы Дианы, Наполеона и Жозефины.



Фото: издательство НЛО Поделиться Поделиться





Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»

