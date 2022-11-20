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    После пожара на площади трех вокзалов найдены тела двух погибших

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    Два человека погибли в огне на цветочном складе в центре Москвы. Их личности сейчас установить невозможно.

    О смерти двоих человек из-за крупного пожара в центре столицы 20 ноября пишет MSK1.RU. Их нашли под обломками стен и крыши складского здания возле железной дороги. Личности установят криминалисты.

    Возле склада во время пожара находилась женщина, которая не могла найти мужа по больницам. Он поехал на цветочную базу за елками, его машина осталась на парковке. Семь человек удалось спасти.

    На данный момент открытое горение ликвидировано. Пожар начался после трех часов дня.

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