ДТП на встречной в Красном Селе: видео показывает, как из неуправляемого «Форда» водитель выпадает на землю

Водитель «Форда» не справился с управлением в Красносельском районе Петербурга и вылетел сначала на встречную полосу, а потом из машины. Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария на пересечении проспекта Ленина и Гражданской улицы случилась за несколько минут до шести часов вечера 20 ноября. 39-летний водитель «Форда» не удержался на полосе, выехал на встречную, где столкнулся с «Рено» под управлением 41-летнего мужчины.
видео с сайта vk.com, сообщество Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
С травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина из «Форда» и пассажирка «Дастера» 37 лет. По факту ДТП проводится проверка.
Столкновение показали в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». «Форд» после аварии отбросило на газон, водитель, как пишут в паблике, выпал из автомобиля и остался лежать на снегу без сознания.