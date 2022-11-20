ДТП на встречной в Красном Селе: видео показывает, как из неуправляемого «Форда» водитель выпадает на землю

Водитель «Форда» не справился с управлением в Красносельском районе Петербурга и вылетел сначала на встречную полосу, а потом из машины. Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария на пересечении проспекта Ленина и Гражданской улицы случилась за несколько минут до шести часов вечера 20 ноября. 39-летний водитель «Форда» не удержался на полосе, выехал на встречную, где столкнулся с «Рено» под управлением 41-летнего мужчины.