    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    766мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.37eur62.45

    ДТП на встречной в Красном Селе: видео показывает, как из неуправляемого «Форда» водитель выпадает на землю

    2613
    2 комментария

    Водитель «Форда» не справился с управлением в Красносельском районе Петербурга и вылетел сначала на встречную полосу, а потом из машины. Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария на пересечении проспекта Ленина и Гражданской улицы случилась за несколько минут до шести часов вечера 20 ноября. 39-летний водитель «Форда» не удержался на полосе, выехал на встречную, где столкнулся с «Рено» под управлением 41-летнего мужчины.

    видео с сайта vk.com, сообщество Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    С травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина из «Форда» и пассажирка «Дастера» 37 лет. По факту ДТП проводится проверка.

    Столкновение показали в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». «Форд» после аварии отбросило на газон, водитель, как пишут в паблике, выпал из автомобиля и остался лежать на снегу без сознания.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close