«Коммерсантъ»: Организаторы концертов в России должны зрителям миллиарды

Сумма за билеты на отмененные концерты в общей сложности по стране может идти на миллиарды. Зрители годами не могут получить деньги за представления, на которые они так и не попали.

К такому выводу пришел «Коммерсантъ», опросив организаторов концертов. Проблема тянется еще с первого коронавирусного года, когда зрители не могли получить деньги, так как концерты не отменяли, а просто переносили. Сейчас же ситуация усугубляется тем, что иностранные артисты отказываются ехать в Россию.

Некоторым все же удается получить выплаты. К примеру, «Кассир» утверждает, что делает возвраты на несколько миллионов рублей каждую неделю. Некоторые организаторы говорят о том, что вырученные с продажи билетов деньги почти сразу вкладываются в организацию и у многих попросту нет денег.