    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    766мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.37eur62.45

    «Коммерсантъ»: Организаторы концертов в России должны зрителям миллиарды

    3282
    1 комментарий

    Сумма за билеты на отмененные концерты в общей сложности по стране может идти на миллиарды. Зрители годами не могут получить деньги за представления, на которые они так и не попали.

    К такому выводу пришел «Коммерсантъ», опросив организаторов концертов. Проблема тянется еще с первого коронавирусного года, когда зрители не могли получить деньги, так как концерты не отменяли, а просто переносили. Сейчас же ситуация усугубляется тем, что иностранные артисты отказываются ехать в Россию.

    Некоторым все же удается получить выплаты. К примеру, «Кассир» утверждает, что делает возвраты на несколько миллионов рублей каждую неделю. Некоторые организаторы говорят о том, что вырученные с продажи билетов деньги почти сразу вкладываются в организацию и у многих попросту нет денег.

    Один из способов получить деньги — написать досудебную претензию, а за ней и исковое заявление.

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close