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    Пожар на крыше дома-памятника тормозит Пять углов

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    Пожарные тушили дом в центре Петербурга воскресным вечером 20 ноября. С огнём уже справились, пробка на Загородном ещё не рассосалась.

    Фото: скриншот с сайта yandex.ru
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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Загородном проспекте, 18, поступил на пульт дежурного в 18:18. По данным комитета по охране памятников, это здание является объектом культурного наследия. Смольный знает его как Дом В. П. Капниста (Бурениных, Акинфиевых).

    Огонь вспыхнул в вентиляционной трубе на крыше. Через тридцать минут открытое пламя потушили. Пострадавших нет, но автомобилистам пришлось потесниться.

    читатель «Фонтанки» Михаил

    По информации «Яндекса», к половине восьмого часа вечера пробка на Загородном от Графского переулка до Пяти углов сохраняется. Автобусы и троллейбусы на некоторое время изменили маршрут, но ненадолго — сейчас все в штатном режиме.

    Фото: скриншот с сайта yandex.ru

    © Фонтанка.Ру

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