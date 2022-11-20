Пожар на крыше дома-памятника тормозит Пять углов

Пожарные тушили дом в центре Петербурга воскресным вечером 20 ноября. С огнём уже справились, пробка на Загородном ещё не рассосалась.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Загородном проспекте, 18, поступил на пульт дежурного в 18:18. По данным комитета по охране памятников, это здание является объектом культурного наследия. Смольный знает его как Дом В. П. Капниста (Бурениных, Акинфиевых).
Огонь вспыхнул в вентиляционной трубе на крыше. Через тридцать минут открытое пламя потушили. Пострадавших нет, но автомобилистам пришлось потесниться.
читатель «Фонтанки» Михаил
По информации «Яндекса», к половине восьмого часа вечера пробка на Загородном от Графского переулка до Пяти углов сохраняется. Автобусы и троллейбусы на некоторое время изменили маршрут, но ненадолго — сейчас все в штатном режиме.