Власти Белоруссии показали, как вооружённый человек со стороны Украины пересекает границу и делает странное

Как сообщают в комитете 20 ноября, движение на территории Украины камера зафиксировала накануне около четырёх часов дня. На кадрах видно, как вооружённый человек идёт вдоль путей, останавливается для съёмки и как будто прикапывает что-то в снегу.

Государственный погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации на границе с Украиной. Бдительность у железнодорожного пункта пропуска Словечно проверил вооружённый человек.

Граница проходит по центру железнодорожного моста. В Белоруссии заявили, что нарушитель её пересёк.

«Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу», — отметили в комитете, попеняв соседям на «низкую дисциплину».

Нашли ли что-то там, где копался в снегу нарушитель, в погранкомитете не уточняют.