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    Власти Белоруссии показали, как вооружённый человек со стороны Украины пересекает границу и делает странное

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    Государственный погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации на границе с Украиной. Бдительность у железнодорожного пункта пропуска Словечно проверил вооружённый человек.

    Как сообщают в комитете 20 ноября, движение на территории Украины камера зафиксировала накануне около четырёх часов дня. На кадрах видно, как вооружённый человек идёт вдоль путей, останавливается для съёмки и как будто прикапывает что-то в снегу.

    видео из телеграм-канала «Пограничный комитет Беларуси»

    Граница проходит по центру железнодорожного моста. В Белоруссии заявили, что нарушитель её пересёк.

    «Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу», — отметили в комитете, попеняв соседям на «низкую дисциплину».

    Нашли ли что-то там, где копался в снегу нарушитель, в погранкомитете не уточняют.

    ЛАЙК3
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