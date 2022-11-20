В Петербурге гололед, в области ночью до –15

Небольшой снегопад могут наблюдать горожане в центре Петербурга вечером 20 ноября. За ним идет похолодание.
«Фонтанка.ру»
До восьми градусов мороза может опуститься температура воздуха к ночи 21 ноября. МЧС предупреждает, что понедельник будет опасным для водителей — на дорогах гололед.
В Ленобласти погода совсем зимняя — местами в регионе до –15. Ветер будет слабым.
По данным погодных карт «Яндекса», к семи вечера снег в Петербурге закончил идти и в ближайшее время снова не пойдет — восточный ветер унес тучи в Финляндию.