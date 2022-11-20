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    В Петербурге гололед, в области ночью до –15

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    Небольшой снегопад могут наблюдать горожане в центре Петербурга вечером 20 ноября. За ним идет похолодание.

    «Фонтанка.ру»

    До восьми градусов мороза может опуститься температура воздуха к ночи 21 ноября. МЧС предупреждает, что понедельник будет опасным для водителей — на дорогах гололед.

    В Ленобласти погода совсем зимняя — местами в регионе до –15. Ветер будет слабым.

    По данным погодных карт «Яндекса», к семи вечера снег в Петербурге закончил идти и в ближайшее время снова не пойдет — восточный ветер унес тучи в Финляндию.

    © Фонтанка.Ру

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