В школах будут рассказывать о «преступлениях киевского режима»: новости вокруг СВО за 20 ноября

Ранее в школы уже добавили патриотические «Разговоры о важном» Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 ноября.



Внешняя политика Министр обороны США Ллойд Остин выступил на Форуме по безопасности. Он заявил, что НАТО является оборонительным союзом и «не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы» и что они не будут втянуты в конфликт на Украине. — Но мы будем поддерживать Украину, — передает слова Остина ТАСС. — Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание.



Также Остин встретился с главой Минобороны Канады Анитой Ананд. В заявлении по итогам их разговора сказано, что коллеги «подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пообещав продолжать оказывать помощь с целью укрепления безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе». Премьер Великобритании Риши Сунак, накануне прибывший с визитом в Киев, сообщил, что объем британской военной помощи Украине превысил 3,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что его страна продолжит оказывать Украине помощь.

Приграничные районы Об очередном обстреле Белгородской области сообщил ее губернатор Вячеслав Гладков. Под удар попало село Нижний Ольшанец, двое человек получили осколочные ранения. — Повреждения зафиксированы в десяти частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу, — написал Гладков в своем телеграм-канале. Тем временем во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом было сказано в официальном ресурсе по оповещению жителей. Преподавание истории Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что школьные учебники по истории скоро обновят. В них добавят информацию о событиях в Донбассе.

— Преступления нацистского режима, киевского режима, которые происходили в Донецкой и Луганской народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти соответствующую оценку, мы и правоохранительные органы организовываем сбор [информации]. <…> Обязательно это всё должно найти отражение <…> в развитии проекта «Без срока давности» и в учебниках истории, — сказал Кравцов журналистам.