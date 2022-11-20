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    СК ищет доведение до суицида в гибели 17-летней петербурженки. Двух десятиклассниц спасают врачи

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    Три девушки попытались уйти из жизни в Красносельском и Выборгском районах Петербурга за последние два дня, старшей из них это удалось.

    Следственный комитет накануне возбудил дело о доведении до самоубийства 17-летней жительницы проспекта Ветеранов, стало известно «Фонтанке» 20 ноября. Бездыханное тело девушки за час до полуночи нашли рядом с домом, где она жила вместе с матерью-медсестрой.

    Семья считается благополучной, хотя погибшую знали в отделе по делам несовершеннолетних. Следственно-оперативная группа осмотрела общий балкон 12-го этажа, квартиру и ознакомилась с содержанием записки, в которой девушка просила прощения у матери.

    В тот же день скорую вызвали в квартиру на Ленинском проспекте. В детскую больницу имени Филатова госпитализировали 16-летнюю десятиклассницу, состояние которой вовремя заметила старшая сестра. Школьница уже пыталась свести счёты с жизнью после смерти отца.

    Через несколько часов в больницу на Бухарестскую с отравлением привезли пациентку из Парголово. Ученица десятого класса вечером 18 ноября приехала в гости к бабушке, на следующий день та нашла внучку на полу без сознания. Назвать причины поступка бабушка не смогла: вечер пятницы 16-летняя школьница провела с друзьями, с родными не ссорилась, помогала готовить ужин. Девушка воспитывается в полной семье, в которой есть ещё двое детей. В поле зрения сотрудников правоохранительных органов они не попадали.

    Обе школьницы поступили в медучреждение с отравлением в тяжёлом состоянии.

    © Фонтанка.Ру

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