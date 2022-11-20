СК ищет доведение до суицида в гибели 17-летней петербурженки. Двух десятиклассниц спасают врачи

Три девушки попытались уйти из жизни в Красносельском и Выборгском районах Петербурга за последние два дня, старшей из них это удалось.

Следственный комитет накануне возбудил дело о доведении до самоубийства 17-летней жительницы проспекта Ветеранов, стало известно «Фонтанке» 20 ноября. Бездыханное тело девушки за час до полуночи нашли рядом с домом, где она жила вместе с матерью-медсестрой.

Семья считается благополучной, хотя погибшую знали в отделе по делам несовершеннолетних. Следственно-оперативная группа осмотрела общий балкон 12-го этажа, квартиру и ознакомилась с содержанием записки, в которой девушка просила прощения у матери.