СК ищет доведение до суицида в гибели 17-летней петербурженки. Двух десятиклассниц спасают врачи

Три девушки попытались уйти из жизни в Красносельском и Выборгском районах Петербурга за последние два дня, старшей из них это удалось.
Следственный комитет накануне возбудил дело о доведении до самоубийства 17-летней жительницы проспекта Ветеранов, стало известно «Фонтанке» 20 ноября. Бездыханное тело девушки за час до полуночи нашли рядом с домом, где она жила вместе с матерью-медсестрой.
Семья считается благополучной, хотя погибшую знали в отделе по делам несовершеннолетних. Следственно-оперативная группа осмотрела общий балкон 12-го этажа, квартиру и ознакомилась с содержанием записки, в которой девушка просила прощения у матери.
В тот же день скорую вызвали в квартиру на Ленинском проспекте. В детскую больницу имени Филатова госпитализировали 16-летнюю десятиклассницу, состояние которой вовремя заметила старшая сестра. Школьница уже пыталась свести счёты с жизнью после смерти отца.
Через несколько часов в больницу на Бухарестскую с отравлением привезли пациентку из Парголово. Ученица десятого класса вечером 18 ноября приехала в гости к бабушке, на следующий день та нашла внучку на полу без сознания. Назвать причины поступка бабушка не смогла: вечер пятницы 16-летняя школьница провела с друзьями, с родными не ссорилась, помогала готовить ужин. Девушка воспитывается в полной семье, в которой есть ещё двое детей. В поле зрения сотрудников правоохранительных органов они не попадали.
Обе школьницы поступили в медучреждение с отравлением в тяжёлом состоянии.