Пара из Петербурга устроила стрельбу из автомата по пути в полицию

Вечерняя прогулка по побережью в Приозерском районе Ленинградской области позволила петербуржцам сделать необычную находку. О ней полиции сообщили выстрелами.
Стрельбой грибников и фауну в лесном массиве Сосново в окрестностях Снегиревки распугивали пятничным вечером, стало известно «Фонтанке» 20 ноября. Шум вывел 52-летнего производственно-охотничьего инспектора к паре и автомату.
Разбираться со стрелками после его звонка приехали полицейские. 32-летняя жительница Кировского района Петербурга и её ровесник из Калининского своим объяснением сотрудников едва ли удивили. Они заверили, что нашли чехол с оружием на берегу озера Чёрное и честно собирались сдать находку полиции. Любопытство, судя по всему, пересилило, и по пути они провели полевые испытания.
«Согласно исследованию изъятый предмет, похожий на оружие, является переделанным автоматом калибра 7,62 мм из охолощенного автомата Калашникова «СХ-АК103» пригодным для стрельбы патронами указанного калибра», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Проверенный автомат пара обменяла на уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.