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    Пара из Петербурга устроила стрельбу из автомата по пути в полицию

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    Вечерняя прогулка по побережью в Приозерском районе Ленинградской области позволила петербуржцам сделать необычную находку. О ней полиции сообщили выстрелами.

    Стрельбой грибников и фауну в лесном массиве Сосново в окрестностях Снегиревки распугивали пятничным вечером, стало известно «Фонтанке» 20 ноября. Шум вывел 52-летнего производственно-охотничьего инспектора к паре и автомату.

    Разбираться со стрелками после его звонка приехали полицейские. 32-летняя жительница Кировского района Петербурга и её ровесник из Калининского своим объяснением сотрудников едва ли удивили. Они заверили, что нашли чехол с оружием на берегу озера Чёрное и честно собирались сдать находку полиции. Любопытство, судя по всему, пересилило, и по пути они провели полевые испытания.

    «Согласно исследованию изъятый предмет, похожий на оружие, является переделанным автоматом калибра 7,62 мм из охолощенного автомата Калашникова «СХ-АК103» пригодным для стрельбы патронами указанного калибра», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Проверенный автомат пара обменяла на уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.

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