В Казахстане выбирают президента, явка больше 50 процентов

За первые семь часов внеочередных выборов президента Казахстана на избирательные участки пришли больше половины от всех избирателей.

По данным избиркома, явка на 14 часов (11 часов по мск) составила 51,16%. В гонке участвуют шесть кандидатов. Кроме действующего президента Токаева это Нурлан Ауесбаев от социал-демократов, Мейрам Кажыкен, представитель профсоюзной партии, Жигули Дайрабаев из «Ауыл», Каракат Абден как представитель альянса соцработников и Салтанат Турсынбекова, которую выдвинули «Казахские матери».

Демократическая партия, которая не получила регистрации, проводит акции протеста против выборов, считая их незаконными. Активистов задержали в Алматы днем 20 ноября.