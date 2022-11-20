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    В Казахстане выбирают президента, явка больше 50 процентов

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    За первые семь часов внеочередных выборов президента Казахстана на избирательные участки пришли больше половины от всех избирателей.

    По данным избиркома, явка на 14 часов (11 часов по мск) составила 51,16%. В гонке участвуют шесть кандидатов. Кроме действующего президента Токаева это Нурлан Ауесбаев от социал-демократов, Мейрам Кажыкен, представитель профсоюзной партии, Жигули Дайрабаев из «Ауыл», Каракат Абден как представитель альянса соцработников и Салтанат Турсынбекова, которую выдвинули «Казахские матери».

    Демократическая партия, которая не получила регистрации, проводит акции протеста против выборов, считая их незаконными. Активистов задержали в Алматы днем 20 ноября.

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