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    Авария на газопроводе в пригороде СПб

    В Петербурге на М-11 в ДТП с фурой погиб пристав. Его коллега в больнице

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    Авария с участием большегруза произошла на скоростной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург в Пушкинском районе города. Есть погибший и пострадавшие.

    «Форд Фокус» и Volvo FH12 не разъехались на 680-м км трассы накануне около половины второго часа ночи, стало известно «Фонтанке» 20 ноября. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ошибся с дистанцией и догнал фуру.

    За рулём «Форда» сидел 28-летний пристав-исполнитель. Судя по единственному в этом году штрафу за нарушение правил остановки, на дорогах он не лихачит. В ночь на субботу мужчина был трезв. Скорая увезла его с ушибом головы в состоянии средней степени тяжести. В больнице с травмами груди и головы оказался пассажир — 27-летний житель Красносельского района. Ещё один пассажир — 28-летний коллега водителя — умер на месте аварии.

    Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.

    © Фонтанка.Ру

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