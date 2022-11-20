Внучка Байдена вышла замуж. Свадьбу сыграли в Белом доме, впервые со времен Билла Клинтона

Наоми Кинг Байден вышла замуж на территории Белого дома. Из гостей были члены семьи и госсекретарь.
О свадьбе внучки президента США пишет The Washington Post 20 ноября, церемония по московскому времени состоялась накануне вечером.
28-летняя девушка вышла замуж за 25-летнего Питера Хирмана Нила. Было примерно 250 гостей. Праздничный обед прошел в парадной столовой Белого дома, а вечером семья президента устроила прием с десертом и танцами.
Наоми — внучка Джо Байдена от первого брака, ее бабушка погибла в автокатастрофе.
В Белом доме в разные времена сыграли 19 свадеб, последний раз это было в 1994 году, когда женился брат Хиллари Клинтон.