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    Плотные облака, снег и аномальный мороз — воскресенье в Петербурге будет пасмурным

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    В полосе атмосферного фронта оказался Петербург 20 ноября. Перемечивый ветер нагонит снег и мороз.

    По данным Гидрометцентра, утром 20 ноября в городе –5, холоднее по прогнозу быть не должно. Главный специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отмечает, что такая температура аномальна и ниже нормы на 4–5 градусов.

    Северо-восточный ночной ветер к утру стал просто восточным, а днем сменится на юго-восточный. Атмосферный фронт, отмечает Леус, идет как раз с той стороны, он закроет небо плотными облаками. Снег будет идти весь день, но местами и умеренный.

    © Фонтанка.Ру

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