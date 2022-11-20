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    Мёртвого мужчину нашли после пожара на Юнтоловском проспекте

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    Квартирный пожар тушили в Приморском районе Петербурга воскресным утром, 20 ноября. Несмотря на небольшую площадь, без жертв не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре с Юнтоловского проспекта, 51/4, поступил около половины восьмого часа утра. Горела однокомнатная квартира в пятиэтажке, огонь распространился на один квадратный метр.

    К тушению привлекли три пожарных расчёта, в 8:19 все работы были закончены.

    «На месте пожара обнаружен погибший мужчина», — уточнили в ведомстве. Точную причину его смерти предстоит установить судмедэкспертам.

    © Фонтанка.Ру

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