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    Глава Пентагона: У России «впечатляющие вооружения», Украину «ждет суровая зима»

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    Россия располагает впечатляющими вооружениями, а наступающая зима на Украине будет трудной. Об этом 19 ноября заявил министр обороны США Ллойд Остин на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе, передает 19 ноября ТАСС.

    «У россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — сказал он и отметил, что в конфликте главное не только вооружение, «но и цели».

    Глава Пентагона спрогнозировал, что Украину «ждет суровая зима», а Россия якобы может выступить с «угрозами ядерным оружием».

    Остин пообещал отреагировать на эти вызывать и высказал намерение оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

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