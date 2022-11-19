На севере Петербурга произошла авария с участием автобуса

На севере Петербурга произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту № 93. Об этом 19 ноября рассказал очевидец. Он заметил проблесковый маячок из окон своего дома и заснял происходящее на видео.
Судя по снимкам в социальных сетях, из-за удара могло пострадать дорожное ограждение. К месту происшествия прибыли экстренные службы.
В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что в результате аварии пострадавших нет. На данный момент обстоятельства выясняются.
«Водитель прошёл медосмотр. Автобус вышел в рейс в исправном состоянии и после возвращения в парк будет дополнительно проверен», — подытожили там.