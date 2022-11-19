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    Петербуржцы переживают за лебединую семью, которая живет на Котлине. Предполагают, что птенец травмирован

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    На косе 1-го Северного форта Кронштадта живет семья лебедей. Читатели «Фонтанки», побывавшие там, заметили, что один из птенцов странно перемещается по льду и не летает. Петербуржцы предположили, что он травмирован, потому вся птичья семья не может улететь.

    Фото: Читательница Ольга
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    «Раз в неделю или в две приезжаем на эту косу в течении всего лета и за этой семьёй лебедей наблюдаем давно», — рассказала читательница Ольга. В последнюю поездку, уточнила она, заметили, что один из птенцов не мог идти по льду и не смог взлететь, а уже из-за его травмы вся семья не может улететь.

    «Фонтанка» показала присланное видео кандидату биологических наук и автору блога «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову.

    «Эта птица похоже ранена. Там далеко [на ролике] и непонятно. Может быть она просто по снегу так идет — пытается плыть и лапами отталкивается. А может быть и ранение», — предположил биолог и посоветовал обратиться в организацию «Кошкиспас».

    Читательница Ольга

    Если же с птицей все хорошо, добавил Глазков, то лебединая семья может не улетать из-за удобного места. В кронштадских плавнях уже третий год гнездятся лебеди-шипуны и успешно выводят потомство.

    «Именно здесь лебеди очень долго задерживаются, потому что здесь хорошая кормовая база, их никто не беспокоит. Этот участок финского залива очень долго не замерзает. В позапрошлом году пара лебедей с четырьмя птенцами полностью зимовала [здесь] и никуда не улетала», — объяснил он.

    Петербуржцы обратились в «Кошкиспас». В организации «Фонтанке» рассказали, что приняли заявку, но гарантировать успешную ловлю птенца не могут.

    «Сначала нам самим надо их увидеть и понять, нужна ли им помощь и насколько», — объяснили спасатели.

    Фото: Читательница Ольга

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