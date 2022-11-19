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    В Петербурге почтили память Бориса Стругацкого

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Память Бориса Стругацкого почтили в Петербурге в субботу, 19 ноября. У парадной дома 4 по улице Победы, где жил писатель, повесили его портрет и поставили цветы. Мероприятие анонсировал депутат-яблочник петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

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    Парламентарий уточнил, что не позднее декабря должна появиться мемориальная доска в память о Борисе Стругацком. Ее установят на этом доме. «Все разрешения получены», — добавил Вишневский.

    Борис Стругацкий скончался 19 ноября 2012 года. О предстоящем появлении мемориальной доски стало известно еще в 2020 году.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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