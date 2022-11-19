В Петербурге почтили память Бориса Стругацкого

Память Бориса Стругацкого почтили в Петербурге в субботу, 19 ноября. У парадной дома 4 по улице Победы, где жил писатель, повесили его портрет и поставили цветы. Мероприятие анонсировал депутат-яблочник петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Парламентарий уточнил, что не позднее декабря должна появиться мемориальная доска в память о Борисе Стругацком. Ее установят на этом доме. «Все разрешения получены», — добавил Вишневский.

Борис Стругацкий скончался 19 ноября 2012 года. О предстоящем появлении мемориальной доски стало известно еще в 2020 году.

