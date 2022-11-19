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    В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве. Она могла забить супруга шваброй

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    В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве безработного мужчины. Последним, что он видел перед смертью, могли стать супруга и швабра. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.

    Тело 50-летнего жителя Колпино в квартире на Павловской улице полицейские обнаружили ещё в минувший четверг. Тогда труп направили в морг, чтобы установить причину произошедшего.

    Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер из-за черепно-мозговой травмы. Перед этим его били тупым предметом по лицу и голове.

    Накануне было возбуждено уголовное дело по четвёртой части 111 статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В тот же день была задержана 48-летняя безработная, супруга погибшего. Известно, что 17 ноября из-за внезапного конфликта она решила проверить на нём прочность швабры. Не обошлось и без ударов руками.

    Женщину задержали. Она находилась в ИВС до 00:50 субботы.

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