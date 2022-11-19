Петербуржцы штурмуют шиномонтажки: сколько теперь стоит переобуться и что с очередями

В Петербурге снег и гололед. Горожане штурмуют шиномонтажные мастерские. Просто так, без записи сегодня едва ли получится попасть даже в самую дешевую. Очереди и в дилерских центрах. «Фонтанка» рассказывает о порядке цен и загрузке.

Сначала звоним в первый попавшийся шиномонтаж — «Сезонка» у Громовского старообрядческого кладбища. Цена низкая: R14 — 1 000 рублей, R15 — 1 200, R18 — 1 200. Но это сумма, «если нет осложнений» — датчиков давления, низкой высоты профиля и прочего-прочего. Свободных мест на прямо сейчас нет. Предлагают записываться на сайте. На ближайшие дни без вариантов. Записать можно лишь на четверг, 24 ноября, после 16:00. А полностью свободно лишь со следующей субботы.

Рядом шиномонтажка «Альянс» на парковке «Мебельного континента» на Варшавской. Цены повыше: R14 — 1 600 рублей, R15 — 1 700 рублей, R18 — 2 100 рублей. Зато готовы принять хоть сейчас. Очереди нет.

Большая сеть PIT Stop, находим точку на Литовской улице. За R14 и R15 просят 1 500 рублей, за R18 — 2 400. Причем без оговорок: полная переобувка «под ключ», то есть снять-поставить, перебортовать и отбалансировать четыре колеса. Готовы хоть сейчас.

Для сравнения звоним официалам. КИА «Прагматика Василеостровский» — R14 и R15 — 2 700, большой R18 на Kia Sorento — 4 260. Окошки появляются лишь в понедельник, 21 ноября.