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    Петербуржцы штурмуют шиномонтажки: сколько теперь стоит переобуться и что с очередями

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    Фото: Виталий Смольников/Коммерсантъ
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    В Петербурге снег и гололед. Горожане штурмуют шиномонтажные мастерские. Просто так, без записи сегодня едва ли получится попасть даже в самую дешевую. Очереди и в дилерских центрах. «Фонтанка» рассказывает о порядке цен и загрузке.

    Сначала звоним в первый попавшийся шиномонтаж — «Сезонка» у Громовского старообрядческого кладбища. Цена низкая: R14 — 1 000 рублей, R15 — 1 200, R18 — 1 200. Но это сумма, «если нет осложнений» — датчиков давления, низкой высоты профиля и прочего-прочего. Свободных мест на прямо сейчас нет. Предлагают записываться на сайте. На ближайшие дни без вариантов. Записать можно лишь на четверг, 24 ноября, после 16:00. А полностью свободно лишь со следующей субботы.

    Рядом шиномонтажка «Альянс» на парковке «Мебельного континента» на Варшавской. Цены повыше: R14 — 1 600 рублей, R15 — 1 700 рублей, R18 — 2 100 рублей. Зато готовы принять хоть сейчас. Очереди нет.

    Большая сеть PIT Stop, находим точку на Литовской улице. За R14 и R15 просят 1 500 рублей, за R18 — 2 400. Причем без оговорок: полная переобувка «под ключ», то есть снять-поставить, перебортовать и отбалансировать четыре колеса. Готовы хоть сейчас.

    Для сравнения звоним официалам. КИА «Прагматика Василеостровский» — R14 и R15 — 2 700, большой R18 на Kia Sorento — 4 260. Окошки появляются лишь в понедельник, 21 ноября.

    В Фольксваген Центр ВАГНЕР заявили, что их услуги зависят не от радиуса колес, а от конкретной модели. Для Volkswagen Polo, R14 — R15, полный шиномонтаж с балансировкой будет стоить 3 700 рублей, а для Amarok с R18 — уже 6 600 рублей. Одновременно будет проведена проверка тормозной системы. С местами не очень густо — из ближайших вариантов было только одно место на 10:15 на Таллинском. Но с понедельника есть любой день в любом месте.

    Кстати, цены на резину после резкого скачка в марте потихоньку идут вниз. Хотя, конечно, по сравнению с прошлогодними ценами, рост все еще очень заметный.

    Приценивался Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

    Фото: Виталий Смольников/Коммерсантъ

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