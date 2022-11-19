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    Огромный взрыв газа в северных пригородах СПб

    Неравнодушие жительницы Петербурга уберегло пенсионерку от крупной потери

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    Внимательность петербурженки уберегла пенсионерку от крупной денежной потери. Она среагировала, когда увидела, как неизвестный уводит пожилых мужчину и женщину в непонятном направлении.

    Сообщение от обеспокоенной жительницы полицейские получили накануне ночью. По её словам, не вызывающий доверия человек вился около дома 11 на Бронетанковой улице в Красном Селе. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.

    Прибывшие на место полицейские обнаружили 33-летнего уроженца Дагестана, его удерживали горожане. Выяснилось, что он пытался получить от 78-летней женщины пакет с 800 тыс. рублей.

    Позже пенсионерка рассказала правоохранителям, что 17 ноября ей позвонил незнакомец, который попросил передать 300 тыс. рублей за якобы непривлечение её дочери к ответственности за ДТП. В этот же день раздался ещё один звонок — на том конце провода требовали уже 800 тыс. руб. за «медицинское лечение».

    Возбуждено уголовное дело по третьей части 159 статьи УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Задержанный ранее уже имел проблемы с законом. В 2017 году его судили по статье о краже.

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