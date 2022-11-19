Неравнодушие жительницы Петербурга уберегло пенсионерку от крупной потери

Внимательность петербурженки уберегла пенсионерку от крупной денежной потери. Она среагировала, когда увидела, как неизвестный уводит пожилых мужчину и женщину в непонятном направлении.



Сообщение от обеспокоенной жительницы полицейские получили накануне ночью. По её словам, не вызывающий доверия человек вился около дома 11 на Бронетанковой улице в Красном Селе. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 33-летнего уроженца Дагестана, его удерживали горожане. Выяснилось, что он пытался получить от 78-летней женщины пакет с 800 тыс. рублей.