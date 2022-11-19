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    В Петербурге женщина родила мёртвую девочку. Случаем заинтересовалась полиция

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    Жительница Петербурга родила в домашних условиях. Ребёнок оказался мёртвым. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.

    Диспетчер скорой помощи сообщил полицейским о девочке, которая накануне утром появилась на свет мёртвой в квартире на Московском шоссе в Шушарах. Родильница — 40-летняя уроженка Таджикистана, которая два года назад приехала в Россию на заработки, но сейчас не трудоустроена.

    Известно, что женщина не состояла на учёте в женской консультации, а роды происходили позже обычного — на 42-й неделе беременности. У неё есть двое детей — мальчик и девочка. Оба учатся в школе.

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