В Петербурге женщина родила мёртвую девочку. Случаем заинтересовалась полиция

Жительница Петербурга родила в домашних условиях. Ребёнок оказался мёртвым. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.



Диспетчер скорой помощи сообщил полицейским о девочке, которая накануне утром появилась на свет мёртвой в квартире на Московском шоссе в Шушарах. Родильница — 40-летняя уроженка Таджикистана, которая два года назад приехала в Россию на заработки, но сейчас не трудоустроена.

Известно, что женщина не состояла на учёте в женской консультации, а роды происходили позже обычного — на 42-й неделе беременности. У неё есть двое детей — мальчик и девочка. Оба учатся в школе.