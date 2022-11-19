На севере Петербурга горели две машины. Виновником может быть курьер

Две машины подожгли у одного из домов на севере Петербурга. Под подозрением — курьер.



О воспламенении на Выборгском шоссе, 15 полицейским сообщили накануне утром. На месте обнаружили выгоревшие «Форд Эксплорер» и «Киа Оптима». Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного с рюкзаком сервиса курьерской доставки, который находился около транспортных средств незадолго до происшествия. После его ухода первым загорелся автомобиль американского бренда, после чего пламя перекинулось на вторую машину.