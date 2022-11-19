На севере Петербурга горели две машины. Виновником может быть курьер

Две машины подожгли у одного из домов на севере Петербурга. Под подозрением — курьер.
О воспламенении на Выборгском шоссе, 15 полицейским сообщили накануне утром. На месте обнаружили выгоревшие «Форд Эксплорер» и «Киа Оптима». Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного с рюкзаком сервиса курьерской доставки, который находился около транспортных средств незадолго до происшествия. После его ухода первым загорелся автомобиль американского бренда, после чего пламя перекинулось на вторую машину.
Известно, что владелец «Форда» — 34-летний бизнесмен. Он занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Возбуждено уголовное дело по второй части 167 статьи УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Сумма ущерба устанавливается.