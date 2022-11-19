    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    768мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur62.45

    На севере Петербурга горели две машины. Виновником может быть курьер

    1145
    обсудить

    Две машины подожгли у одного из домов на севере Петербурга. Под подозрением — курьер.

    О воспламенении на Выборгском шоссе, 15 полицейским сообщили накануне утром. На месте обнаружили выгоревшие «Форд Эксплорер» и «Киа Оптима». Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного с рюкзаком сервиса курьерской доставки, который находился около транспортных средств незадолго до происшествия. После его ухода первым загорелся автомобиль американского бренда, после чего пламя перекинулось на вторую машину.

    Известно, что владелец «Форда» — 34-летний бизнесмен. Он занимается строительством жилых и нежилых зданий.

    Возбуждено уголовное дело по второй части 167 статьи УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Сумма ущерба устанавливается.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close