После ДТП на северо-западе Петербурга госпитализировали пятиклассницу

В ДТП, произошедшем в Приморском районе Петербурга, пострадала пятиклассница. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 ноября.
Накануне в 18:13 «Ниссан» столкнулся с автомобилем той же марки, когда двигался в сторону Липовой аллеи. В первой машине находилась 11-летняя школьница. Ремни безопасности не уберегли девочку от сотрясения и черепно-мозговой травмы. В состоянии средней степени тяжести её отвезли в детскую городскую больницу № 19.
За рулём автомобиля, в котором ехала малолетняя, был 37-летний местный житель. В 2022 году его привлекали к административной ответственности 12 раз, штрафы оплачены. Второй участник ДТП — 32-летний петербуржец. На его счету за тот же период девять штрафов.