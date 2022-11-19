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    Авиалайнер при взлете снес пожарную машину в Перу и загорелся

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    Авиалайнер авиакомпании LATAM Airlines Peru столкнулся с пожарной машиной на взлетной полосе. Как сообщила 19 ноября авиакомпания, ее рейс LA 2213, следовавший по маршруту Лима-Хулиака, столкнулся с грузовиком пожарных при взлете в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса.

    «На данный момент мы можем подтвердить, что среди людей на борту самолета погибших нет. В настоящее время мы сосредоточены на оказании поддержки пассажирам и их семьям. Мы также работаем в координации с соответствующими органами, чтобы поддержать их расследование этого инцидента», — заявили в LATAM Airlines Peru.


    Как уточнили в авиакомпании, среди 102 пассажиров и шести членов экипажа погибших нет. В качестве меры предосторожности все пассажиры и члены экипажа были доставлены в медицинские центры. LATAM Airlines Peru выразила соболезнования в связи с гибелью двух пожарных, которые находились в пожарной машине.

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