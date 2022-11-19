Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в субботу

Погоду в Петербурге в субботу, 19 ноября, формирует периферия антициклона. Местами возможен снег при переменной облачности. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.





Температура воздуха -2..-4 градуса. Ветер восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

«В воскресенье временами снег, температура изменится мало», — дал Леус предварительный прогноз на 20 ноября.

