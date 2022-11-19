Чтобы крепко стоять на ногах. 17-летнему юноше нужна помощь в лечении

У Керама ДЦП, и болезнь прогрессирует. Медики настаивают на скорейших операциях, чтобы устранить деформации правой кисти и стопы. Но на этот год квоты давно закончились, а в следующем году юноша станет совершеннолетним, и сколько придётся ждать лечения — неизвестно.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Керам Уртенов, 17 лет. Детский церебральный паралич, деформации рук и ног. Требуются операции. Стоимость 306 722 руб. «Сын родился раньше срока, сам не задышал, перенёс кровоизлияние в мозг. Несколько месяцев его выхаживали в реанимации, и постепенно ребёнок пошел на поправку.



Однако в физическом развитии Керам заметно отставал от сверстников. В год ему поставили диагноз ДЦП. Все силы мы направили на его реабилитацию — проводили массаж, физиотерапию, лечебную физкультуру. Сын перенёс четыре сложные операции на ногах, в результате научился стоять и передвигаться с опорой.



Но болезнь прогрессирует, и сейчас он снова оказался прикованным к инвалидному креслу. У Керама начали деформироваться руки и ноги, особенно с правой стороны. Правая стопа загнута внутрь как при косолапости, из-за этого сын не может опираться на ногу и ходить. Сильно согнулась и правая кисть, пальцы почти прижаты к запястью.

Кераму срочно требуются операции на стопах и кистях. Их готовы сделать хирурги в Центре имени Альбрехта в Санкт-Петербурге — там сын проходил восстановительное лечение. Но все квоты на этот год уже распределены. А в следующем году уже придется ждать очередь во взрослой клинике. А откладывать лечение нельзя, ведь осложнения могут стать необратимыми. Кроме того, мой мальчик страдает от постоянной мучительной боли.



Он у нас очень терпеливый и умный, мечтает поступить в юридический колледж и крепко стоять на ногах. Но нам очень нужна помощь в оплате операций — у нас трое детей, самим не справиться!» Елена Уртенова, Карачаево-Черкесия.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Керама детский церебральный паралич, спастический тетрапарез — тяжёлые двигательные нарушения с преимущественным поражением справа, множественные прогрессирующие деформации рук, ног и позвоночника. Мальчику необходимо хирургическое лечение, направленное на поэтапное устранение деформации правой кисти и стопы, реабилитация в послеоперационном периоде и между операциями».



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