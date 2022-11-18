Федор Емельяненко проведет бой с американцем Райаном Бейдером. Возможно, прощальный

Боец смешанного стиля из России Федор Емельяненко проведет бой против чемпиона Bellator Райана Бейдера (США). Поединок намечен на 4 февраля. Об этом 18 ноября промоутерская компания заявила на официальном сайте.
Согласно сообщению, бой пройдет в Лос-Анджелесе. Он будет главным на турнире Bellator 290.
Бой будет реваншем. В 2019 году Емельяненко и Бейдер уже встречались. Тогда американец одержал победу техническим нокаутом. Встреча завершилась на 35-ой секунде I раунда, а Бейдер стал чемпионом Bellator в тяжелом весе.
Предположительно, бой будет последним в карьере Федора Емельяненко. На данный момент на его счету 40 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах. Его нынешний соперник потерпел 7 поражений и выиграл 30 боев.
На данный момент последний бой Федора Емельяненко прошел в Москве в октябре 2021 года. Тогда на турнире Bellator 269 он в первом раунде нокаутировал американца Тимоти Джонсона.