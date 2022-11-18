Федор Емельяненко проведет бой с американцем Райаном Бейдером. Возможно, прощальный

Боец смешанного стиля из России Федор Емельяненко проведет бой против чемпиона Bellator Райана Бейдера (США). Поединок намечен на 4 февраля. Об этом 18 ноября промоутерская компания заявила на официальном сайте.



Согласно сообщению, бой пройдет в Лос-Анджелесе. Он будет главным на турнире Bellator 290.

Бой будет реваншем. В 2019 году Емельяненко и Бейдер уже встречались. Тогда американец одержал победу техническим нокаутом. Встреча завершилась на 35-ой секунде I раунда, а Бейдер стал чемпионом Bellator в тяжелом весе.