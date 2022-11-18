Белый дом: США не обсуждают с Россией мир на Украине

США не подталкивают Владимира Зеленского к переговорам с РФ и не ведут такие разговоры с российской стороной. Об этом 18 ноября заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, только президент Украины вправе решать, когда начинать диалог.
«Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры и будет ли, а также то, как будут выглядеть эти переговоры, никто в Соединенных Штатах не подталкивает его, не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров»,— цитирует Кирби ТАСС.
Представитель Белого дома отметил, что урегулирование конфликта с помощью дипломатии — это наилучший вариант. Кирби заявил, что Вашингтон выступает за сохранение открытых каналов связи с Москвой.
На прошлой неделе The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, писала, что советник Белого дома Салливан на встрече с Владимиром Зеленским 4 ноября призывал задуматься о переговорном процессе. После этого украинский президент заявил, что переговоры с Россией должны быть публичными. По мнению Дмитрия Пескова, это значит, что Украине не хочет садиться за стол переговоров, так как публичным этот процесс не бывает.