Белый дом: США не обсуждают с Россией мир на Украине

США не подталкивают Владимира Зеленского к переговорам с РФ и не ведут такие разговоры с российской стороной. Об этом 18 ноября заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, только президент Украины вправе решать, когда начинать диалог.



«Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры и будет ли, а также то, как будут выглядеть эти переговоры, никто в Соединенных Штатах не подталкивает его, не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров»,— цитирует Кирби ТАСС.