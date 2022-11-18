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    Минюст включил в список иноагентов Noize MC, Ирину Шихман* и еще 7 человек

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    Министерство юстиции пополнило список иностранных агентов. В списке физлиц-иноагентов — 6 человек. Еще двое пополнили список СМИ — иностранных агентов. Соответствующие данные внесены в реестр Минюста вечером 18 ноября.

    Среди тех, кто включен в реестр физлиц-иноагентов, в частности, блогер Руслан Карпук* (более известен как Руслан Левиев). С мая 2022 года он находится в розыске по делу о дискредитации Вооруженных сил. Там же ныне оппозиционер и блогер, а ранее депутат Саратовской областной думы Вячеслав Мальцев*.

    В список физлиц-иноагентов также включены журналистка Ирина Шихман, музыкант Иван Алексеев* (Noize MC), ученый-физик, сооснователь «Диссернета» и общественный деятель Андрей Заякин*, правозащитница Олимпиада Усанова*, блогер Михаил Светов*.

    Реестр СМИ-иноагентов пополнили правозащитник Ирек Биккинин** и журналист Дмитрий Колезев**.

    * Включен Минюстом в список физических лиц — иностранных агентов.

    ** Включен Минюстом в список СМИ — иностранных агентов.

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