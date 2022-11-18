ДНР и ЛНР одновременно демобилизовали студентов

В Донецкой и Луганской народных республиках уволят с военной службы студентов, призванных по мобилизации. Соответствующие указы 18 ноября подписали врио глав этих регионов Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Речь идет о студентах, обучающихся по очной и очно-заочной формам в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Отметим, что указ врио главы ЛНР предусматривает возможность заключать контракты с теми, кто не захочет увольняться из армии.

