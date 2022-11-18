Самый острый тренд сезона. Петербурженку увезла скорая после примерки обуви в купчинском ТРК

Суждение, что красота требует жертв, нашло внезапное подтверждение в обувном магазине во Фрунзенском районе Петербурга. После примерки покупательнице потребовались врачи и больничный.
О шопинге, который закончился визитом к медикам, «Фонтанке» 18 ноября рассказала читательница. Три дня назад она искала обувь в ТРК «Международный», выбор пал на ботинки в одном из магазинов на втором этаже.
«Взяла закрытую коробку, надела один — и мне в пятку вошёл гвоздь. Он торчал внутри со стороны каблука, — рассказывает петербурженка. Настроение ей испортила не только травма, но и несостоявшаяся покупка. — Турецкие, натуральная кожа, шесть тысяч, мой размер — купила бы, если бы не этот косяк».
С левым ботинком оказалось всё в порядке. Его проверила сотрудница магазина, удивлённая не меньше покупательницы: «Сказали, что у них такое впервые, вызвали мне скорую».
В медкабинете обработали рану, перевязали ногу, без больничного не обошлось. Его оформили до 22 ноября. По словам женщины, рана воспалилась, нога продолжает болеть — не только пятка, но и мышцы.
Она добавила, что на следующий день с ней связались получившие телефонограмму полицейские. Настрой решительный: писать заявление и идти в суд.