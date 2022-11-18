Самый острый тренд сезона. Петербурженку увезла скорая после примерки обуви в купчинском ТРК

Суждение, что красота требует жертв, нашло внезапное подтверждение в обувном магазине во Фрунзенском районе Петербурга. После примерки покупательнице потребовались врачи и больничный.



О шопинге, который закончился визитом к медикам, «Фонтанке» 18 ноября рассказала читательница. Три дня назад она искала обувь в ТРК «Международный», выбор пал на ботинки в одном из магазинов на втором этаже.



«Взяла закрытую коробку, надела один — и мне в пятку вошёл гвоздь. Он торчал внутри со стороны каблука, — рассказывает петербурженка. Настроение ей испортила не только травма, но и несостоявшаяся покупка. — Турецкие, натуральная кожа, шесть тысяч, мой размер — купила бы, если бы не этот косяк».

