Киносъёмки и футбол ограничат движение в Петербурге

В связи с проведением съёмок художественного фильма «Почему ты такая злая» в Василеостровском районе Петербурга в начале следующей недели введут временные ограничения движения транспорта.



Как сообщили 18 ноября в городском комитете по транспорту, в понедельник, 21 ноября, с 00:00 до 10:00 на Васильевском острове будет действовать запрет остановки на 4–5-й линиях В.О. от Бугского переулка до д. 1–3Г по 4-й линии В.О., а с 00:00 до 23:59 вторника, 22 ноября, на участках: 4–5-я линии В.О. от Университетской наб. до д. 1–3Г по 4-й линии В.О. и Бугский пер. от Волжского пер. до 4–5-й линий В.О. Кроме этого, 22 ноября с 16:00 до 23:00 на вышеперечисленных участках полностью перекроют движение.