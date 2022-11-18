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    Киносъёмки и футбол ограничат движение в Петербурге

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    В связи с проведением съёмок художественного фильма «Почему ты такая злая» в Василеостровском районе Петербурга в начале следующей недели введут временные ограничения движения транспорта.

    Как сообщили 18 ноября в городском комитете по транспорту, в понедельник, 21 ноября, с 00:00 до 10:00 на Васильевском острове будет действовать запрет остановки на 4–5-й линиях В.О. от Бугского переулка до д. 1–3Г по 4-й линии В.О., а с 00:00 до 23:59 вторника, 22 ноября, на участках: 4–5-я линии В.О. от Университетской наб. до д. 1–3Г по 4-й линии В.О. и Бугский пер. от Волжского пер. до 4–5-й линий В.О. Кроме этого, 22 ноября с 16:00 до 23:00 на вышеперечисленных участках полностью перекроют движение.

    Из-за проведения футбольных матчей с участием ФК «Зенит» 22 и 27 ноября, в свою очередь, вводятся временные дорожные ограничения на Крестовском острове и прилегающих территориях.

    С 01:00 до 23:59 22 ноября и с 01:00 до 23:59 27 ноября, в частности, будет полностью прекращено движение на некоторых участках улицы Савиной, набережной Гребного канала, Крестовского проспекта, Южной и Северной дорог. С 17:00 до 23:30 22 ноября и с 13:00 до 19:30 27 ноября для водителей также окажутся частично недоступны Рюхина улица, набережная Мартынова, Теннисная и Велосипедная аллеи. Подробнее об ограничениях, связанных с футболом, читайте на сайте комитета по транспорту.

    Напомним, что 22 ноября «Зенит» сыграет на «Газпром Арене» товарищеский матч с командой «Црвена Звезда» (Белград, Сербия), а 27 ноября — с московским «Спартаком» на Кубок России.

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