«У нас не сельпо!» В Петербурге без любви подключили фонари в Семимостье

«Ленсвет» подключил фонари на Красногвардейском и Пикаловом мостах не самым ожидаемым образом. Петербуржцы возмутились: неужели не найти другой возможности?
В группе «Улучшим Покровский остров» 18 ноября появился пост с подключенными фонарями на мостах. Получилось не слишком эстетично. «У нас город, а не сельпо», — возмутились горожане. В комментарии даже пришлось прийти представителям «Ленсвета».
«Изменение способа прокладки сетей наружного освещения возможно только при производстве работ по реставрации объектов культурного наследия», — заявили в компании.