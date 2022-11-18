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    «У нас не сельпо!» В Петербурге без любви подключили фонари в Семимостье

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    2 комментария

    «Ленсвет» подключил фонари на Красногвардейском и Пикаловом мостах не самым ожидаемым образом. Петербуржцы возмутились: неужели не найти другой возможности?

    В группе «Улучшим Покровский остров» 18 ноября появился пост с подключенными фонарями на мостах. Получилось не слишком эстетично. «У нас город, а не сельпо», — возмутились горожане. В комментарии даже пришлось прийти представителям «Ленсвета».

    «Изменение способа прокладки сетей наружного освещения возможно только при производстве работ по реставрации объектов культурного наследия», — заявили в компании.

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    Комментарии 2

    ӦВВӦ18 Ноя 2022 в 18:50
    Варвары!
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