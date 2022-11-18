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    Владельцу калининградского «Завода» вынесен приговор за избиение актера Павла Прилучного

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    Ленинградский районный суд Калининграда огласил приговор в отношении владельца местного клуба «Завод». Мужчину признали виновным в причинении актеру Павлу Прилучному тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом пресс-служба суда сообщила 18 ноября в своем телеграм-канале.

    Владимиру Семенову назначено наказание в виде года и пяти месяцев исправительных работ. 15% зарплаты будет забирать государство. Отмечается, что прокурор просил у суда три года лишения свободы в ИК общего режима для подсудимого.

    По материалам дела, 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба Семенов дважды ударил Прилучного по голове рукой и ногой. Врачи диагностировали у актера черепно-мозговую травму и перелом костей. Звезде российского кино пришлось ложиться в больницу.

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