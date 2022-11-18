ВЦИОМ: Большинство россиян поддержало присвоение городам Донбасса почётных званий

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования об отношении жителей РФ к присвоению почётных званий «Город трудовой доблести» и «Город воинской славы» некоторым городам Донбасса. В целом такую идею поддержало большинство опрошенных россиян, сообщает 18 ноября официальный сайт ВЦИОМ.
В частности, по данным центра, к присвоению почётных званий городам, недавно вошедшим в состав России (Мариуполь, Мелитополь, Горловка, Луганск), граждане РФ относятся преимущественно положительно (64%), отрицательно — 5%, безразлично — 25%. Затруднились с ответом 6% респондентов.
В топ-3 мотивов поддержки данного решения вошли следующие: заслуженная награда (15%), большой вклад этих городов во времена Великой Отечественной войны (10%), продолжительное пребывание жителей под обстрелами («натерпелись», «настрадались» — 9%).
В принципе информированными о том, что некоторым городам России, включая несколько населённых пунктов в Донбассе, указом президента РФ были присвоены почётные звания, оказались 76% россиян. В то же время четверть опрошенных (24%) услышали об этом впервые.