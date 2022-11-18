Вечерние пробки в Петербурге доползли до 8 баллов. Виноваты гололед и пятница

По состоянию на 17:40 пятницы, 18 ноября, дорожные пробки в Петербурге достигли 8 баллов. Больше всего традиционно «покраснел» центр и магистрали, ведущие на выезд из него.

В частности, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», сложнее всего в городе сейчас проехать по Садовой улице в сторону Троицкого моста и по самой переправе. Стоит она и в обратном направлении.



Также традиционно серьёзный затор наблюдается на набережной Кутузова, Дворцовой и Пироговской набережной на другом берегу Невы. На Выборгской стороне в пробке стоит и Лесной проспект в сторону севера.