    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.39eur62.57

    Вечерние пробки в Петербурге доползли до 8 баллов. Виноваты гололед и пятница

    1522
    5 комментариев

    По состоянию на 17:40 пятницы, 18 ноября, дорожные пробки в Петербурге достигли 8 баллов. Больше всего традиционно «покраснел» центр и магистрали, ведущие на выезд из него.

    Фото: «Яндекс.Пробки»
    ПоделитьсяПоделиться

    В частности, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», сложнее всего в городе сейчас проехать по Садовой улице в сторону Троицкого моста и по самой переправе. Стоит она и в обратном направлении.

    Также традиционно серьёзный затор наблюдается на набережной Кутузова, Дворцовой и Пироговской набережной на другом берегу Невы. На Выборгской стороне в пробке стоит и Лесной проспект в сторону севера.

    Фото: «Яндекс.Пробки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Ещё одна классическая проблема — мост Александра Невского при выезде из центра в Красногвардейский и Невский районы. На Обводном канале самая большая пробка в эти минуты скопилась в районе Балтийского вокзала.

    При этом на КАД в целом спокойно: большее скопление машин наблюдается лишь на внешнем кольце — от развязки с Витебским проспектом до Софийской улицы.

    Фото: «Яндекс.Пробки»
    Фото: «Яндекс.Пробки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close