Вечерние пробки в Петербурге доползли до 8 баллов. Виноваты гололед и пятница

По состоянию на 17:40 пятницы, 18 ноября, дорожные пробки в Петербурге достигли 8 баллов. Больше всего традиционно «покраснел» центр и магистрали, ведущие на выезд из него.
В частности, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», сложнее всего в городе сейчас проехать по Садовой улице в сторону Троицкого моста и по самой переправе. Стоит она и в обратном направлении.
Также традиционно серьёзный затор наблюдается на набережной Кутузова, Дворцовой и Пироговской набережной на другом берегу Невы. На Выборгской стороне в пробке стоит и Лесной проспект в сторону севера.
Ещё одна классическая проблема — мост Александра Невского при выезде из центра в Красногвардейский и Невский районы. На Обводном канале самая большая пробка в эти минуты скопилась в районе Балтийского вокзала.
При этом на КАД в целом спокойно: большее скопление машин наблюдается лишь на внешнем кольце — от развязки с Витебским проспектом до Софийской улицы.