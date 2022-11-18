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    Боевые действия на Украине

    «Находился во дворе, когда прилетели первые снаряды». В белгородском селе при обстреле погиб мужчина

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    Один человек стал жертвой очередного обстрела территории Белгородской области. Об этом 18 ноября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Под огнем оказалось приграничное село Устинка. 80-летний Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды. Мужчина погиб. Повреждения получили четыре частных домовладения.

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    Незадолго до этого из минометов обстреляли село в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи, еще в двух домовладениях выбиты окна.

    Фото: Настоящий Гладков/Telegram
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    Фото: Настоящий Гладков/Telegram

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