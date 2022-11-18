«Находился во дворе, когда прилетели первые снаряды». В белгородском селе при обстреле погиб мужчина

Один человек стал жертвой очередного обстрела территории Белгородской области. Об этом 18 ноября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Под огнем оказалось приграничное село Устинка. 80-летний Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды. Мужчина погиб. Повреждения получили четыре частных домовладения.
Незадолго до этого из минометов обстреляли село в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи, еще в двух домовладениях выбиты окна.