В СКА перешел нападающий Никита Попугаев

Хоккейный клуб СКА совершил обмен с «Сочи». Состав армейской команды пополнился нападающим Никитой Попугаевым, а южане получили денежную компенсацию.
В петербургской команде Попугаев будет выступать под номером 81.
Как пишет «Чемпионат», спортсмен только этим летом объявил о возвращении в хоккей. До этого, после неудачного старта карьеры, он уходил из спорта и занимался блогерством. Попугаев снимал пранки, например подкидывал в такси змею или шутил над охранниками в торговом центре. Но в новой профессии его хватило на год, после чего хоккеист решил вернуться на лёд.