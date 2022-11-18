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    В СКА перешел нападающий Никита Попугаев

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    Хоккейный клуб СКА совершил обмен с «Сочи». Состав армейской команды пополнился нападающим Никитой Попугаевым, а южане получили денежную компенсацию.

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    В петербургской команде Попугаев будет выступать под номером 81.

    Как пишет «Чемпионат», спортсмен только этим летом объявил о возвращении в хоккей. До этого, после неудачного старта карьеры, он уходил из спорта и занимался блогерством. Попугаев снимал пранки, например подкидывал в такси змею или шутил над охранниками в торговом центре. Но в новой профессии его хватило на год, после чего хоккеист решил вернуться на лёд.

    Никита Попугаев начинал профессиональную карьеру в системе ЦСКА, в МХЛ дебютировал в сезоне 2014/15 в составе «Красной Армии». По окончании чемпионата отправился за океан, где играл в канадской Западной юниорской лиге за команды «Мус Джо Уорриорз» и «Принс Джордж Кугарс». В 2017 году вернулся в Россию и 22 ноября дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА.

    Также в Континентальной лиге выступал за «Амур». В 2019 году вновь попробовал свои силы в североамериканских лигах, играл в составе «Бингхэмптон Дэвилз» в АХЛ и «Адирондак Тандер» в ECHL. Во второй раз вернулся в Россию в 2020 году в состав московского «Динамо», откуда был обменян в «Нефтехимик». Пропустил сезон 2021/2022, приостановив карьеру, а в августе 2022-го подписал контракт с ХК «Сочи». За 28 игр в составе южан набрал 14 (9+5) очков.

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