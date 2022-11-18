В СКА перешел нападающий Никита Попугаев

Никита Попугаев начинал профессиональную карьеру в системе ЦСКА, в МХЛ дебютировал в сезоне 2014/15 в составе «Красной Армии». По окончании чемпионата отправился за океан, где играл в канадской Западной юниорской лиге за команды «Мус Джо Уорриорз» и «Принс Джордж Кугарс». В 2017 году вернулся в Россию и 22 ноября дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА.



Также в Континентальной лиге выступал за «Амур». В 2019 году вновь попробовал свои силы в североамериканских лигах, играл в составе «Бингхэмптон Дэвилз» в АХЛ и «Адирондак Тандер» в ECHL. Во второй раз вернулся в Россию в 2020 году в состав московского «Динамо», откуда был обменян в «Нефтехимик». Пропустил сезон 2021/2022, приостановив карьеру, а в августе 2022-го подписал контракт с ХК «Сочи». За 28 игр в составе южан набрал 14 (9+5) очков.