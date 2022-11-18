Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes.
Сейчас
-2˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, без осадков
Ощущается как -5
1 м/с, с-в
765мм
72%
Пробки
5/10
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes.
03 ноября 2022, 17:30
11 ноября 2022, 17:30
07 октября 2022, 17:30
21 октября 2022, 17:30
22 июля 2022, 17:20
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.