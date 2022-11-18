В Петербурге ГИБДД гналась за курьером. Посмотрите, как это было

На юге Петербурга камера домофона запечатлела, как сотрудники ДПС с мигалкой задерживали курьера-мигранта. О нестандартной для нашего города спецоперации 18 ноября рассказал портал 47news. Необычное происшествие случилось накануне около половины двенадцатого утра на улице Орджоникидзе в Московском районе. К парадной типовой кирпичной хрущёвки подъехал курьер на велосипеде. Уже у дверей жилого дома его догнала машина ДПС с включённым проблесковым маячком.



47news

До того, по данным 47news, полицейские попытались притормозить мужчину в пути, однако тот проигнорировал требование остановиться. В итоге произошло нечто вроде погони. При этом после того, как доставщик был настигнут, ему было позволено всё же передать заказ. Гаишники в это время ждали его на улице.



Суть состоявшегося после этого разговора у парадной изданию неизвестна — запись оказалась без звука. После недолгой беседы сотрудники ДПС, судя по всему, попросили курьера проследовать с ними в машину вместе с велосипедом и рюкзаком, однако уместить всё это там не получилось. В итоге задержанный отправился в отдел вместе с инспектором-конвоиром. Машина ГИБДД двигалась следом.

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