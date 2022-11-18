В «Черную пятницу» петербуржцев ждут скидки до 50% на гаджеты и аксессуары

С 17 ноября билайн объявил «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров по скидкам до 50%*.





В акции участвует продукция таких компаний, как Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.



Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения акции — «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.



Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать по ссылке beeline.ru/black-friday-v-beeline.



ПАО «ВымпелКом», beeline.ru



*Организатор акции ПАО «ВымпелКом», юр. адрес: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636, сроки акции с 17.11.2022 по 29.11.2022, подробнее на сайте