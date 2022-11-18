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    Мультимедийная заметка

    В «Черную пятницу» петербуржцев ждут скидки до 50% на гаджеты и аксессуары

    Акция продлится до 29 ноября

    383
    Фото: предоставлены ПАО «ВымпелКом»
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    С 17 ноября билайн объявил «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров по скидкам до 50%*.


    В акции участвует продукция таких компаний, как Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.

    Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения акции — «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.

    Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать по ссылке beeline.ru/black-friday-v-beeline.

    ПАО «ВымпелКом», beeline.ru

    *Организатор акции ПАО «ВымпелКом», юр. адрес: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636, сроки акции с 17.11.2022 по 29.11.2022, подробнее на сайте

    Фото: предоставлены ПАО «ВымпелКом»

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