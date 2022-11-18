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    На Байкале на видео попал подледный вальс округлившихся нерп

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    Автор: ФГБУ «Заповедное Подлеморье / vk.com

    Подледный вальс в исполнении нерп сумели снять на видео сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Забайкальском национальном парке. Нерпы не только «чилят и тюленят» – в свободное время еще и «выводят романтичные пируэты».

    Ролик пресс-служба учреждения опубликовала 18 ноября. Зрелище завораживает: нерпы двигаются очень неспешно и плавно, но неожиданно грациозно. Есть даже напряженный момент: «стычка самцов за даму сердца».

    Сейчас нерпы набрали вес – готовятся к зиме. Пока они успевают принимать и ледовые, и солнечные ванны.

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