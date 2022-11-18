Заменитель мужского тела. Посмотрите на игрушку для одиноких женщин — медведя размером с человека

Специально для одиноких женщин появился «медведь эмоциональной поддержки» размером с человека — игрушка напоминает мужское тело, но имеет голову плюшевого мишки. О нем рассказало издание New York Post.
Медведь Паффи — это «очень личный продукт, изобретенный обычной женщиной, которая боится одиночества», говорится в сообщении компании-производителя из Болгарии. Он «заменяет необходимость физического присутствия человека в различные моменты и ситуации повседневной жизни, особенно во время долгих одиноких ночей».
Игрушку придумали дизайнер Ина Мархолева и креативный директор Тоня Берданкова. Производитель даже указал, что медведь имеет преимущества по сравнению с человеком — он не храпит, не ворчит и не злится.
Паффи поставляют в голом виде. Покупатели могут сами выбрать, что надеть на медведя.