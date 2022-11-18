Двух петербуржцев арестовали в Аргентине по запросу США. Их обвинили в управлении крупнейшей пиратской библиотекой

Россияне Антон Напольский и Валерия Ермакова 3 ноября были арестованы в Аргентине по запросу правоохранительных органов США. Суд в Бруклине предъявил им обвинение в нарушении авторских прав, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, сообщает американский Минюст.



Следствие считает, что фигуранты управляли пиратским онлайн-сервисом электронных книг Z-Library, позиционирующим себя как «крупнейшая в мире библиотека». Сервис работает с 2009 года и «предлагает для скачивания более 11 миллионов электронных книг». Сейчас правоохранители отключили сеть онлайн-доменов библиотеки в соответствии с постановлением суда.

