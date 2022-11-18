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    Двух петербуржцев арестовали в Аргентине по запросу США. Их обвинили в управлении крупнейшей пиратской библиотекой

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    Россияне Антон Напольский и Валерия Ермакова 3 ноября были арестованы в Аргентине по запросу правоохранительных органов США. Суд в Бруклине предъявил им обвинение в нарушении авторских прав, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, сообщает американский Минюст.

    Следствие считает, что фигуранты управляли пиратским онлайн-сервисом электронных книг Z-Library, позиционирующим себя как «крупнейшая в мире библиотека». Сервис работает с 2009 года и «предлагает для скачивания более 11 миллионов электронных книг». Сейчас правоохранители отключили сеть онлайн-доменов библиотеки в соответствии с постановлением суда.

    Как уточняется в сообщении, 33-летний Напольский и 27-летняя Ермакова — уроженцы Санкт-Петербурга. Прокурор США Бреон Пис утверждает, что обвиняемые «незаконно наживались на украденных работах», якобы загружая книги в Сеть в течение нескольких часов после их публикации. Жертвами интернет-пиратов становились авторы, издатели и продавцы книг.

    The Washington Post пишет, что дело против Z-Library поляризовало книжное сообщество. Если многие писатели и продавцы рады такому серьезному шагу в борьбе с пиратством, то читатели, в числе которых немало студентов, разочарованы потерей возможности бесплатно получать доступ к дорогостоящим книгам, учебникам и статьям. «Учебники могут стоить до 300 долларов за курс. У студентов нет таких денег», — жалуется студентка Марена Херрон.

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