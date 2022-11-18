В Петербурге задержан экс-сотрудник военной академии. Отвечавшего за подготовку кадров для иностранных ВС догнали взятки

Объявленного в межгосударственный розыск иностранца задержали в центре Петербурга. В городе на Неве он шесть лет скрывался от преследования за коррупцию в стенах альма-матер военного искусства Узбекистана.

54-летнего гражданина Узбекистана оперативники взяли под руки накануне незадолго до полудня на Вознесенском проспекте, 33, стало известно «Фонтанке» 18 ноября. Иностранца уже не первый год желают вернуть в Ташкент, где его ждут дела о вымогательстве взятки и мошенничестве.



«Установлено, что мужчина, находясь в должности начальника курса Академии Вооружённых сил на территории своей страны в период с января по апрель 2012 года путём вымогательства неоднократно получал взятки в различных суммах», — сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



На сайте академии отмечено, что это ведущее высшее военное образовательное учреждение Узбекистана, а среди выпускников есть те, кто возглавляет военные ведомства в странах СНГ.

Уличённого во взятках бывшего начальника курса объявили в межгосударственный розыск в 2016 году. На родине его ждёт арест. В петербургском главке добавили, что вопрос о передаче задержанного инициатору розыска решается.



По данным «Фонтанки», мужчина зарегистрирован во Всеволожском районе Ленобласти. В картотеке Всеволожского горсуда есть дело об административном правонарушении на полного тёзку, которое рассматривалось осенью прошлого года.

Из материалов следует, что иностранец пересёк границу через КПП «Пулково» в 2015 году, но к российскому законодательству отнёсся без должного пиетета: на учёт не встал и в положенное время страну не покинул. Один из миграционных рейдов закончился для мужчины в отделе полиции с протоколом по статье 18.8 КоАП.

