Мужчина без сознания в Петербурге восстал от приезда скорой, и помощь чуть не потребовалась самим медикам

Сердобольные петербуржцы вызвали скорую для мужчины, лежащего у остановки в Невском районе. Но заботе пациент оказался не рад.
Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 18 ноября, бригаду 03 вызвали на улицу Еремеева очевидцы около четырех дня. Они сообщали о том, что на земле у остановки общественного транспорта лежит мужчина без сознания и в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Когда медики попытались начать осмотр, мужчина открыл глаза, начат орать на них, а фельдшера пытался ударить кулаком.
Тогда сотрудники скорой решили вызвать наряд Росгвардии.
Они задержали хулигана и доставили его в 70 отдел полиции.