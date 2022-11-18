    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.39eur62.57

    Мужчина без сознания в Петербурге восстал от приезда скорой, и помощь чуть не потребовалась самим медикам

    508
    обсудить

    Сердобольные петербуржцы вызвали скорую для мужчины, лежащего у остановки в Невском районе. Но заботе пациент оказался не рад.

    Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 18 ноября, бригаду 03 вызвали на улицу Еремеева очевидцы около четырех дня. Они сообщали о том, что на земле у остановки общественного транспорта лежит мужчина без сознания и в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Когда медики попытались начать осмотр, мужчина открыл глаза, начат орать на них, а фельдшера пытался ударить кулаком.

    Тогда сотрудники скорой решили вызвать наряд Росгвардии.

    Они задержали хулигана и доставили его в 70 отдел полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close